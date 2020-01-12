Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Бывший игрок "Динамо" может перейти в клуб из чемпионата Англии

12 января, 20:57

Домагоем Видой интересуется "Астон Вилла"

Домагой Вида

Домагой Вида / Фото: Getty Images

Бывший защитник киевского "Динамо", а ныне игрок "Бешикташа" Домагой Вида может продолжить карьеру в Англии. Как сообщают турецкое издание Fotospor и английский Birminghammail.co.uk, хорват близок к переходу в "Астон Виллу". Ранее мы провели онлайн матча "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" с яркими фото и всеми ключевыми моментами.

Переговоры между сторонами находятся на заключительном этапе, и уже в ближайшие дни 30-летний футболист пополнит ряды бирмингемского клуба. Ранее СМИ сообщали о том, что англичане заплатят за опытного защитника около шести миллионов евро, хоть турецкий клуб и требовал на пять миллионов больше.

Реклама

Для самого Виды подготовлен контракт на три года. В нынешнем розыгрыше хорват провел за "Бешикташ" 22 поединка, забив три гола.

А вот бывший клуб Домагоя "Динамо" смирилось с потерей форварда из-за допинга - в клубе рассчитывают на другого футболиста. Киевляне готовятся провести сезон без Артема Беседина.

В тренде
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке Испании

Также добавим, что Русин намекнул на появление Скрипника у руля "Динамо". Тренера "Зари" сватают и в преемники Шевы.

Смотрите, как забивал Вида за Хорватию:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Астон Вилла Домагой Вида

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция матча чемпионата АнглииФутбол
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человек
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человекФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...