Бывший игрок "Динамо" может перейти в клуб из чемпионата Англии

Домагой Вида / Фото: Getty Images

Бывший защитник киевского "Динамо", а ныне игрок "Бешикташа" Домагой Вида может продолжить карьеру в Англии. Как сообщают турецкое издание Fotospor и английский Birminghammail.co.uk, хорват близок к переходу в "Астон Виллу". Ранее мы провели онлайн матча "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" с яркими фото и всеми ключевыми моментами.

Переговоры между сторонами находятся на заключительном этапе, и уже в ближайшие дни 30-летний футболист пополнит ряды бирмингемского клуба. Ранее СМИ сообщали о том, что англичане заплатят за опытного защитника около шести миллионов евро, хоть турецкий клуб и требовал на пять миллионов больше.

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Для самого Виды подготовлен контракт на три года. В нынешнем розыгрыше хорват провел за "Бешикташ" 22 поединка, забив три гола.

А вот бывший клуб Домагоя "Динамо" смирилось с потерей форварда из-за допинга - в клубе рассчитывают на другого футболиста. Киевляне готовятся провести сезон без Артема Беседина.

Также добавим, что Русин намекнул на появление Скрипника у руля "Динамо". Тренера "Зари" сватают и в преемники Шевы.

Смотрите, как забивал Вида за Хорватию:

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