Бывший игрок "Динамо" может вновь оказаться в чемпионате Франции

Юнес Беланда может оказаться в Монако

Юнес Беланда / Фото: AFP

Бывший игрок киевского "Динамо" Юнес Беланда, который ныне пребывает на контракте в "Галатасарае", в ближайшее время может перейти в "Монако", сообщает azonceoldu.com.

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Французский клуб ведет переговоры о трансфере Беланда и уже достиг согласия с "Галатасараем". Ожидается, что если "Монако" удастся согласовать условия личного контракта с Беланда, то сделка состоится.

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Ранее сообщалось о желании "Галатасарая" продать Юнеса Беланда, чтобы предпринять попытку купить Алекса Тейшейру из "Цзянсу Сунин". Однако марокканский хавбек отказал клубам из Саудовской Аравии, проявлявшим интерес к его приобретению.

Напомним, до переезда в "Динамо" Юнес Беланда выступал во Франции за "Монпелье", с которым в 2012 году стал чемпионом Лиги 1.

Кстати, бывший игрок "Динамо" и "Шахтера" нашел новый клуб в Турции. Александр Гладки может перейти в "Фатих Карагюмрюк".

Интересно, что перформанс ультрас киевского "Динамо" вошел в тройку лучших в мире в 2019 году. Блогеров впечатлила композиция фанов украинского клуба перед игрой с "Шахтером".

Смотрите, как "Динамо" играло в Лиге Европы:

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