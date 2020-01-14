Бывший игрок "Динамо" может вновь оказаться в чемпионате Франции

Бывший игрок киевского "Динамо" Юнес Беланда, который ныне пребывает на контракте в "Галатасарае", в ближайшее время может перейти в "Монако", сообщает azonceoldu.com.
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Французский клуб ведет переговоры о трансфере Беланда и уже достиг согласия с "Галатасараем". Ожидается, что если "Монако" удастся согласовать условия личного контракта с Беланда, то сделка состоится.
Ранее сообщалось о желании "Галатасарая" продать Юнеса Беланда, чтобы предпринять попытку купить Алекса Тейшейру из "Цзянсу Сунин". Однако марокканский хавбек отказал клубам из Саудовской Аравии, проявлявшим интерес к его приобретению.
Напомним, до переезда в "Динамо" Юнес Беланда выступал во Франции за "Монпелье", с которым в 2012 году стал чемпионом Лиги 1.
Кстати, бывший игрок "Динамо" и "Шахтера" нашел новый клуб в Турции. Александр Гладки может перейти в "Фатих Карагюмрюк".
Интересно, что перформанс ультрас киевского "Динамо" вошел в тройку лучших в мире в 2019 году. Блогеров впечатлила композиция фанов украинского клуба перед игрой с "Шахтером".
Смотрите, как "Динамо" играло в Лиге Европы:
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