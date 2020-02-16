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Бывший игрок "Динамо" пропустил курьезный гол на последней минуте от вратаря соперников

16 февраля, 13:11

Команда Максима Коваля не смогла удержать победный счет, сыграв вничью

Максим Коваль

Максим Коваль / Фото: Instagram

Украинский вратарь "Аль-Фатеха" Максим Коваль пропустил гол от вратаря "Аль-Файсали" из Хармы Мустафы Малайеки в матче чемпионата Саудовской Аравии. Кипер "Аль-Файсали" пошел к воротам Коваля на последний угловой на 94-й минуте матча при счете 2:1 в пользу "Аль-Фатеха". После подачи с углового Малайека переправил мяч в ворота Коваля.

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27-летний Коваль в этом сезоне сыграл один сухой матч, пропустил 34 гола в 18 встречах чемпионата. С 2010-го по 2019-й годы контракт Коваля принадлежал киевскому "Динамо".

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Кстати, опубликовали расписание ближайших матчей чемпионата Украины. Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила время начала матчей 21-го и 22-го туров. Пройдут они в самом начале весны, но время для некоторых поединков выбрано очень странное.

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Максим Коваль чемпионат Саудовской Аравии

Источник: Сегодня|Спорт

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