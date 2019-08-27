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Бывший игрок "Реала" подписал контракт с любительским клубом

27 августа, 16:05

Это уже 12-й клуб для Дренте

Ройстон Дренте

Ройстон Дренте

Бывший футболист "Реала" и сборной Голландии Ройстон Дренте перебрался в голландский клуб "Козаккен Бойз" из третьей лиги страны. А вот его бывший клуб потерял игрока за 75 миллионов евро. Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес получил травму правой камбаловидной мышцы.

В 2017 году Дренте объявил о завершении карьеры игрока, чтобы сосредоточиться на музыке — еще одной его страсти. Однако в 2018 году Дренте вернулся в футбол, отыграв сезон за роттердамскую "Спарту", где забил пять голов в 32 матчах.

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Эта команда станет уже 12-й в карьере 32-летнего футболиста. За свою карьеру Дренте играл в "Фейеноорде", "Реале", "Эркулесе", "Эвертоне", "Алании", "Рединге", "Шеффилд Уэнсдей", "Кайсери" и "Бани Яс".

Стоит сказать, что после ничьей с "Вальядолидом" опять сгустились тучи над коучем "Реала" Зинедином Зиданом. Кстати, как стало известно накануне, Жозе Моуринью этим летом неспроста отклонил много предложений о работе. 

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Смотрите, как мадридский "Реал" обыгрывал "Сельту" на старте чемпионата Испании

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футбол Реал Мадрид Ройстон Дренте

Источник: Сегодня|Спорт

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