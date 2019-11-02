Бывший игрок "Реала" попал в расистский скандал в Англии

Касилью могут дисквалифицировать на 12 матчей

Кико Касилья / Фото: Instagram

Вратарь "Лидс Юнайтед" Кико Касилья, ранее выступавший за мадридский "Реал", может столкнуться с серьезными санкциями из-за расистского скандала.

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Инцидент с участием испанца произошел в матче девятого тура с "Чарльтон Атлетик". В одном из эпизодов Касилья оскорбил 20-летнего нападающего Джонатана Леко на расовой почве.

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Вина голкипера уже была установлена, и Касилье грозит дисквалификация на срок от восьми до 12 матчей. В случае применения максимально суровых санкций 33-летний футболист сможет вновь выйти на поле лишь в середине января.

Касилья перешел в "Лидс" из "Реала" в начале этого года. В нынешнем сезоне вратарь в 14 матчах.

Ранее мы писали, что украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский отстранен на 10 матчей в турнирах под эгидой УЕФА. Такое наказание 30-летний футболист получил по итогам ответного матча отборочного раунда Лиги Европы с мальтийским клубом "Гзира Юнайтед". На последних минутах матча на Мальте Махновский получил красную карточку. Мальтийская сторона заявила, что Махновский якобы допустил оскорбления на расистской почве.

Также мы писали, что темнокожих футболистов призвали покинуть чемпионат Италии. В Серии А разгорелся расистский скандал после матча "Интер" – "Кальяри".

Добавим, что болгарские болельщики оскорбляли темнокожих игроков сборной Англии. Те ответили шестью голами:

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