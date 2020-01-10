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Бывший игрок "Реала" залез в джакузи к звезде телесериалов

10 января, 16:59

Кортни Кокс и Дэвид Бекхэм вместе приняли джакузи на съемках сериала

Девид Бекхэм

Девид Бекхэм / Фото: Instagram

Кортни Кокс и бывший игрок "Реала" Дэвид Бекхэм стали новыми звездами популярного американского ситкома "Американская семейка". В эфир вышла новая серия комедийного сериала, в которой актриса и футболист снялись вместе. В кадре Кортни и Дэвид принимают джакузи с ключевыми героями сериала и предстают перед зрителями полуобнаженными.

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По сюжету звезды, которые играют в шоу самих себя, становятся гостями нового шикарного дома семейства Данфи. Знаменитости убеждены, что приходят в горячую ванную, чтобы встретиться там с инструкторами по боулингу, которые должны подготовить их к турниру.

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Напомним, Дэвид Бекхэм завершил карьеру футболиста в 2013 году. Ныне является собственником американского клуба "Интер Майами", получившего в предстоящем сезоне возможность сыграть в МЛС.

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Также отметим, что судьба Андрея Лунина предрешена – украинского кипера ждут в Мадриде. Вратарь "Вальядолида" уже зимой может вернуться в "Реал".

Смотрите также обзор матча Брюгге — Реал Мадрид – 1:3

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Интер Майами Кортни Кокс Девид Бекхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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