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Бывший игрок сборной Англии свалился с лошади, когда пытался освоить новый вид спорта

12 марта, 20:25

Максим Перепелица

У Питера Крауча почти получилось освоить конный спорт

Экс-форвард сборной Англии Питер Крауч стал амбассадором ирландской букмекерской компании. По сюжету первого рекламного видео с участием футболиста креативный отдел решает, как лучше использовать свою новую звезду. В итоге Краучу предлагают заняться новым для него видом спорта. Сам футболист хотел бы стать боксером или бойцом ММА. Но сотрудники Paddy Power решают иначе. В следующем кадре Крауч появляется в форме наездника. Поучаствовать в скачках Краучу не удается, потому что на первом же повороте он выпадает из седла.

Питер Крауч известен как один из самых высоких игроков, выступавших за английскую сборную — его рост составляет более двух метров. За свою долгую карьеру Питер успел поиграть за сборную Англии, а также за "Тоттенхэм", "Норвич Сити", "Астон Виллу", "Саутгемптон" и "Ливерпуль".

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Кстати, "Шрек" встретился лицом к лицу с "великаном", но не смог долго продержаться, смотря ему в глаза. Уэйн Руни и Питер Крауч провели шуточную дуэль взглядов.

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Ранее мы писали, что звезду сборной Англии "словили" в ночном клубе в обнимку со стриптизершами. Тем не менее Руни не сильно прятался от камер.

Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге

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сборная Англии Питер Крауч

Источник: Сегодня|Спорт

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