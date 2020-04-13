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Бывший игрок сборной Колумбии спасает корову, которую изнасиловали неизвестные

13 апреля, 17:29

Максим Перепелица

Мигель Борха надеется, что их накажут за такое преступление

Нападающий "Палмейраса" и экс-игрок сборной Колумбии Мигель Борха, выступающий за "Хуниор" на правах аренды, рассказал о неприятном инциденте, который произошел на его ферме.

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"Какие-то парни несколько дней назад изнасиловали мою корову и оставили ее лежать на земле. Я верю в Бога и молюсь за ее выздоровление. И надеюсь, что Бог накажет этих людей", – цитирует 27-летнего футболиста The Sun.

Сообщается, что животное было изнасиловано группой молодых людей, которые употребляют наркотики и "чувствуют себя королями региона".

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Мигель Борха с 2013 по 2016 выступал в "Ливорно", но за итальянскую команду провел только восемь матчей. Также на счету форварда 10 матчей и три гола за национальную сборную Колумбии.

Также мы рассказывали, что игрок "Динамо" на карантине подкармливает соседских собак и осваивает новую профессию. Владимир Шепелев проводит свободное время вместе с родителями.

Смотрите обзор последнего матча "Шахтер" – "Динамо"

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сборная Колумбии коронавирус Мигель Борха

Источник: The Sun

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