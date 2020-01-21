Бывший игрок "Севильи" стал заменой Ибрагимовичу в клубе MLS

Чичарито

Испанская "Севилья" на официальном сайте объявила о переходе нападающего Хавьера Эрнандеса в "Лос-Анджелес Гэлакси", эту информацию также подтвердили и в американском клубе. Срок действия соглашения 31-летнего мексиканского футболиста с клубом MLS не сообщается.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой зарплата Эрнандеса будет превышать 6,5 миллионов евро в год, которые в прошлом сезоне в "Лос-Анджелес Гэлакси" получал Златан Ибрагимович. Таким образом, мексиканец должен стать самым высокооплачиваемым игроком в MLS.

Реклама

Эрнандес, известный также как Чичарито, перешел в "Севилью" летом 2019 года из "Вест Хэм Юнайтед". В испанском клубе в 17 матчах во всех соревнованиях на счету мексиканского футболиста четыре забитых мяча. Зимой "Лос-Анджелес Гэлакси" распрощался с основным форвардом последних нескольких лет Златаном Ибрагимовичем, перешедшим в "Милан".

В тренде Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины

Кстати, сейчас Златан Ибрагимович забивает в четвертом десятилетии. Впервые на высшем уровне шведский нападающий забивал еще в 1999 году.

Смотрите, как Златан Ибрагимович играет в Италии за "Милан":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама