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Бывший игрок "Шахтера" не считает Роналду лучшим партнером в команде

22 апреля, 17:34

Александр Трикиша

Бразильский полузащитник рассказал, с кем ему комфортнее играть в туринском клубе

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Дуглас Коста, выступающий за итальянский "Ювентус", не считает звездного португальца Криштиану Роналду своим лучшим партнером по команде. Об этом бразилец рассказал во время общения с болельщиками в прямом эфире в Instagram.

"Надеюсь скоро вернуться в Италию. Мне не терпится вернуться, потому что я больше не знаю, что здесь делать. Мой лучший партнер по команде – Пауло Дибала. Забивать голы или отдавать передачи? Для меня хорошо и то, и другое. Могу делать всё, главное, чтобы команда выигрывала", – сказал Коста.

В текущем сезоне 29-летний бразилец провел 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Ранее мы писали, что бывший футболист "Шахтера" удрал от девушки, ехавшей на карте, и вызвал пилота Формулы-1. Дуглас Коста весело проводит время в Бразилии в кругу близких людей.

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А перед этим игрок "Ювентуса" в футболке "Шахтера" на карантине сыграл в любопытную игру с мамой. Дуглас Коста вместе с сестрами попробовали на вкус сахарную пудру.

Смотрите, как забивает Дуглас Коста:

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Криштиану Роналду Ювентус Турин Дуглас Коста Пауло Дибала

Источник: Сегодня|Спорт

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