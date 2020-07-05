Бывший игрок "Шахтера" установил уникальный рекорд в составе европейского гранда

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Виллиан установил уникальное достижение в составе лондонского "Челси". В матче 33-го тура чемпионата Англии бразилец отметился голом с пенальти и помог своей команде обыграть "Уотфорд" (3:0). Как сообщает официальный сайт "Челси", Виллиан стал первым игроком клуба, реализовавшим пенальти в трех матчах подряд.

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Перед этим бразилец безупречно исполнял 11-метровые в матчах против "Вест Хэма" (2:3) и "Манчестер Сити" (2:1). Всего на счету 31-летнего полузащитника 42 матча во всех турнирах, 11 забитых голов и семь результативных передач.

Отметим, что до Виллиана пенальти в трех матчах в чемпионате Англии реализовывали Ян Райт, Рууд ван Нистелрой, Майкл Оуэн, Йоан Кабай и Серхио Агуэро.

Напомним, что "Челси" продлил контракт с лидерами Виллианом и Педро на особенных условиях. Футболисты получили право играть за команду после 30 июня, когда истекал срок предыдущего соглашения. Также недавно появились слухи, что лондонцы начали переговоры с бразильцем относительного нового полноценного контракта.

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Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года, а до этого защищал цвета российского "Анжи", донецкого "Шахтера" и "Коринтианса" из Бразилии.

Смотрите, как Виллиан забивает киевскому "Динамо":

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