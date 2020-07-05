Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Бывший игрок "Шахтера" установил уникальный рекорд в составе европейского гранда

5 июля, 09:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бразильский полузащитник реализовал пенальти в третьем матче подряд

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Виллиан установил уникальное достижение в составе лондонского "Челси". В матче 33-го тура чемпионата Англии бразилец отметился голом с пенальти и помог своей команде обыграть "Уотфорд" (3:0). Как сообщает официальный сайт "Челси", Виллиан стал первым игроком клуба, реализовавшим пенальти в трех матчах подряд.

Реклама

Перед этим бразилец безупречно исполнял 11-метровые в матчах против "Вест Хэма" (2:3) и "Манчестер Сити" (2:1). Всего на счету 31-летнего полузащитника 42 матча во всех турнирах, 11 забитых голов и семь результативных передач.

Отметим, что до Виллиана пенальти в трех матчах в чемпионате Англии реализовывали Ян Райт, Рууд ван Нистелрой, Майкл Оуэн, Йоан Кабай и Серхио Агуэро.

Напомним, что "Челси" продлил контракт с лидерами Виллианом и Педро на особенных условиях. Футболисты получили право играть за команду после 30 июня, когда истекал срок предыдущего соглашения. Также недавно появились слухи, что лондонцы начали переговоры с бразильцем относительного нового полноценного контракта.

В тренде
Пять голов с удалением: "Шахтер" обыграл "Динамо" в последнем украинском "классико" сезона
Реклама

Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года, а до этого защищал цвета российского "Анжи", донецкого "Шахтера" и "Коринтианса" из Бразилии.

Смотрите, как Виллиан забивает киевскому "Динамо":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рекорд чемпионат Англии Челси Лондон Виллиан

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещание
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещаниеФутбол
У
У "Шахтера" новый дизайн клубного автобуса: смотрите фото машины чемпионовЧУ по футболу
Одноклубник Роналду расплакался на вечеринке по случаю перехода к Месси: появилось видео
Одноклубник Роналду расплакался на вечеринке по случаю перехода к Месси: появилось видеоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять