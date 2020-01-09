Бывший игрок "Шахтера" возглавил клуб второй лиги Польши

Для Левандовского это будет второй тренерский опыт в карьере

Мариуш Левандовски. Фото termalica.brukbet.com

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Мариуш Левандовски назначен главным тренером польской "Термалики", сообщает официальный сайт клуба. Для 40-летнего специалиста это второй опыт самостоятельной работы, ранее он возглавлял родной "Заглембе" в сезоне-2017/18.

В качестве футболиста Левандовски провел 13 сезонов в Украине, в составе "Шахтера" и "Севастополя". Вместе с донецким клубом он пять раз выигрывал чемпионат, трижды становился обладателем Кубка и один раз – Суперкубка Украины. Также Левандовский является победителем Кубка УЕФА-2009. В том же году его признавали лучшим футболистом Польши.

"Термалика" занимает 11-е место в таблице второй по силе лиги Польши, в турнире участвует 18 команд.

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Как известно "Шахтер" продолжит евросезон в Лиге Европы, где в 1/16 финала сыграет с португальской "Бенфикой". Все результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы есть на нашем сайте.

Мы писали ранее, что на матч "Шахтера" с "Бенфикой" в Лиге Европы можно попасть за 50 гривен. Чемпион Украины открывает продажу билетов на первый еврокубковый матч 2020 года. Встреча состоится в Харькове 20 февраля, начало – в 19:55. Ответный поединок пройдет 27 февраля в Лиссабоне.

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