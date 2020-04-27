Бывший игрок "Ювентуса" продал футболку легендарного Марадоны ради борьбы с коронавирусом

Деньги перейдут в фонд, организованный Феррарой и Фабио Каннаваро, на поддержку Неаполя

Бывший защитник итальянских "Наполи" и "Ювентуса" Чиро Феррара продал на благотворительном аукционе футболку легендарного аргентинца Диего Марадоны, а вырученные средства передал на борьбу с пандемией коронавируса. Марадона подарил футболку Ферраре 33 года назад после матча Италия – Аргентина. Легендарный аргентинец поблагодарил за это Чиро.

"Мы выиграли еще один матч – для Неаполя и наших любимых неаполитанцев. Пожалуй, это был самый важный матч, и мы выиграли его вместе, как это всегда мы и делали", – написал Марадона в Facebook.

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Вырученные средства, 55 тысяч евро, перейдут через фонд, организованный Феррарой и Фабио Каннаваро, на поддержку Неаполя во время пандемии коронавируса.

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Отметим, что Диего Марадона вошел в другой ТОП – уже по версии Sportsmail. Издание составило список самых известных балагуров мирового футбола: от посредника наркобаронов до тех, кого погубил алкоголь.

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