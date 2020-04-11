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Бывший капитан "Динамо" назвал человека, который пугает его не меньше, чем коронавирус

11 апреля, 21:53

Богдан Юрков

Николай Морозюк признается, что у него двойной карантин: так же, как опасного вируса, он боится Дениса Гармаша

Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк, выступающий сейчас за турецкий клуб "Ризеспор", рассказал, что есть человек, вызывающий у него не меньший, если даже не больший страх, чем распространившийся по миру коронавирус. Речь – о его одноклубнике Денисе Гармаше, которого "Ризеспор" арендовал у "Динамо" до лета.

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"Агент звонит через день, спрашивает, чего не хватает, в чем нуждаюсь. Говорю ему: "Шеф, ты успокойся, тут самый опасный для меня... Я уже не знаю, чего бояться – коронавируса или Гармаша, который живет этажом ниже, – признался Николай Морозюк во время общения с Александром Алиевым в прямом эфире в Instagram. – У меня реально двойной карантин. Если я начну с ним общаться больше, чем по полчаса в день, начну каждый день минимум 15-20 минут играть в перестрелки на водных пистолетах, потом начнем играть в прятки... И это все в жилом доме. Потом Гармаш начнет палить кнопки в лифте. Дальше я уже не знаю, боюсь загадывать... Гармаш – уникум, о таких книги пишут".

Морозюк и Гармаш. Фото – caykurrizespor.org.tr

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Ранее коронавирус обнаружили у жены Николая Морозюка."Было очень хреново", – призналась Ирина Морозюк уже после того, как ей удалось победить болезнь.

Смотрите, как Гармаш и Морозюк забивали за "Динамо":

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Денис Гармаш коронавирус Николай Морозюк Ризеспор

Источник: ua.tribuna.com

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