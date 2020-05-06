Бывший капитан сборной Украины на карантине тренируется с Давидом Луисом и хочет погулять по Питеру

Анатолий Тимощук уже давненько живет и работает в России

Анатолий Тимощук / Фото: Instagram

Экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук сейчас работает помощником главного тренера питерского "Зенита" Сергея Семака, к слову, уроженца Луганской области. Недавно бывшая жена Тимощука рассказала о судебном процессе. 41-летний спортсмен рассказал, как проводит время на карантине.

Оказывается, бывший капитан "Шахтера" и сборной Украины не унывает, занимаясь онлайн со знаменитый бразильским защитником Давидом Луисом, который нынче выступает за "Арсенал":

"Комфортно может быть всегда, если находишься в своей обстановке. Утром просыпаюсь, делаю зарядку. Потом обязательная партия в нарды с любимой. Есть еще вечерняя. Потом позанимался делами, решил бытовые вопросы, раз есть возможность. Вечером у нас онлайн-тренировка с бразильцем Давидом Луисом. Хотя человеческого общения не хватает на карантине. Еще адреналина, который дают матчи, подготовка, сама игра… Хочется выйти в город, подышать, погулять, встретиться с друзьями. Как только ограничения снимут, пройдусь по Питеру, по набережной. Посмотрю на людей. Воздухом подышу. Сейчас даже если по делам редко выходишь, все равно чувствуешь ограничения, опасения, психологический барьер. Переживаешь не то, что за себя, а за родных, близких, за родителей, которые в зоне риска".

Ранее мы писали: Тимощука хотели лишить российского гражданства и запретить играть в сборной России – после того, как он посетил раненых в зоне АТО.

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