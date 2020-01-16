Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,73

Бывший клуб Ибрагимовича побьет свой трансферный рекорд ради покупки мексиканского "горошка"

16 января, 09:07

Хавьер Эрнандес близок к переходу в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Хавьер Эрнандес

Хавьер Эрнандес / Фото: Twitter

Нападающий "Севильи" Хавьер Эрнандес близок к переходу в бывший клуб Златана Ибрагимовича. 31-летний мексиканец отправится в "Гэлакси" за сумму в девять миллионов евро. Также "Севилья" может получить еще три миллиона в виде бонусов.

Читайте также: защитник киевского "Динамо" собирается уехать в чемпионат США

Таким образом, "Гэлакси" побьет свой трансферный рекорд 2015 года, когда приобрел у "Вильярреала" другого мексиканца Джовани дос Сантоса за 6 миллионов евро. Сообщается, что контракт Чичарито будет рассчитан до 2024 года.

Реклама

Хавьер Эрнандес и Сара Кохан

Хавьер Эрнандес и Сара Кохан / Фото: Instagram

Ранее сам футболист, который является лучшим бомбардиром сборной Мексики в ее истории с 52 голами, не опроверг слухи о возможном переезде в МЛС. В текущем сезоне игрок сборной Мексики Хавьер Эрнандес провел 17 матчей за "Севилью" и "Вест Хэм", забив четыре гола.

Кстати, сейчас Златан Ибрагимович забивает в четвертом десятилетии. Впервые на высшем уровне шведский нападающий забивал еще в 1999 году.

Смотрите, как Златан Ибрагимович играет в Италии за "Милан":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лос-Анджелес Гэлакси MLS Хавьер Эрнандес

Источник: Goal.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...