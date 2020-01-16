Бывший клуб Ибрагимовича побьет свой трансферный рекорд ради покупки мексиканского "горошка"

Хавьер Эрнандес / Фото: Twitter

Нападающий "Севильи" Хавьер Эрнандес близок к переходу в бывший клуб Златана Ибрагимовича. 31-летний мексиканец отправится в "Гэлакси" за сумму в девять миллионов евро. Также "Севилья" может получить еще три миллиона в виде бонусов.

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Таким образом, "Гэлакси" побьет свой трансферный рекорд 2015 года, когда приобрел у "Вильярреала" другого мексиканца Джовани дос Сантоса за 6 миллионов евро. Сообщается, что контракт Чичарито будет рассчитан до 2024 года.

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Хавьер Эрнандес и Сара Кохан / Фото: Instagram

Ранее сам футболист, который является лучшим бомбардиром сборной Мексики в ее истории с 52 голами, не опроверг слухи о возможном переезде в МЛС. В текущем сезоне игрок сборной Мексики Хавьер Эрнандес провел 17 матчей за "Севилью" и "Вест Хэм", забив четыре гола.

Кстати, сейчас Златан Ибрагимович забивает в четвертом десятилетии. Впервые на высшем уровне шведский нападающий забивал еще в 1999 году.

Смотрите, как Златан Ибрагимович играет в Италии за "Милан":

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