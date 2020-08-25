Бывший клуб Роналду хочет переманить к себе Месси

Соглашение футболиста с "Барселоной" действует до лета 2021 года

"Манчестер Юнайтед" вошел в число претендентов на нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, если тот все же решит покинуть испанский клуб. Об этом сообщает Cuatro.com. Английский гранд уже предпринял первые шаги, чтобы уговорить аргентинца перебраться на "Олд Траффорд".

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Как мы писали ранее, у Месси состоялся разговор с новым главным тренером "Барселоны" Рональдом Куманом. Во время беседы Месси сообщил тренеру, что намерен покинуть команду. Напомним, что соглашение футболиста с "Барселоной" действует до лета 2021 года.

Кроме "МЮ" Месси желает заполучить их принципиальный соперник "Манчестер Сити". Как сообщалось ранее, клуб Зинченко пойдет на приобретение Лионеля, если при этом удастся не нарушить финансовый Fair Play. Также видеть Лионеля в своих рядах желает финалист Лиги Европы "Интер", а также клуб Дэвида Бекхэма "Интер" из Майами.

Отметим, что в свое время в "МЮ" успешно выступал Криштиану Роналду, с которым Месси конкурирует на протяжении всей карьеры. Захочет ли аргентинец перейти в команду, где фанаты воспевают португальца?

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Смотрите, как Лионель Месси забивает за "Барселону":

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