Бывший лидер "Шахтера" страдает один в Лондоне: из-за карантина не может уехать к семье в Бразилию

В клубе бояться, что потом у него могут возникнуть проблемы с возвращением на территорию Великобритании

Бразильский полузащитник "Челси" Виллиан попросил лондонский клуб отпустить его на родину. Так как жена бывшего футболиста "Шахтера" и две его дочери уже покинули Лондон и вернулись в Бразилию. Виллиан также хочет присоединиться к ним во время паузы в чемпионата Англии, связанной с пандемией коронавируса. "Челси" не отпускает полузащитника, поскольку потом у него могут возникнуть проблемы с возвращением на территорию Великобритании.

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"Сейчас в Англии я совсем один. Жена и дочери находятся в Бразилии. У меня был план, по которому они должны были вернуться в Бразилию первыми, а я должен был отправиться следом. Теперь жду разрешения клуба уехать. Ранее сообщалось, что чемпионат может возобновиться, но позже было принято решение продлить паузу до 30 апреля. Я объяснил ситуацию руководству. Слышал, что игроки из других клубов тоже возвращаются в Бразилию, чтобы быть вместе со своими семьями в такой сложный момент", — цитирует Виллиана Mirror.

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Ранее мы сообщали, что форвард "Ювентуса" нарушил карантин и сбежал от коронавируса в Италии на частном самолете.

Смотрите, как Виллиан забивал за "Челси"

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