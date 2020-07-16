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Бывший милиционер требует денег с финалистов Кубка Украины по футболу – источник

16 июля, 15:18

Олег Люлька Олег Люлька

Василий Сачко обратился в палату по разрешению споров УАФ, чтобы выбить долги по зарплате у "Ворсклы"

В свое время за свою зарплату после увольнения из киевского "Динамо" со столичным клубом судился Олег Блохин. А теперь украинский футбол оказался на пороге еще одного судебного процесса с участием другого известного тренера и его бывшего клуба.

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Как сообщает Metaratings, бывший главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко подал иск в палату по разрешению споров Украинской ассоциации футбола относительно долгов по зарплате со стороны полтавского клуба. При этом о размере задолженности не сообщается.

Отметим, что Василий Сачко был главным тренером "Ворсклы" с 2014 по 2019 годы. Сачко был отправлен в отставку после того, как в предыдущем первенстве его команда оказалась за бортом топ-шестерки. Хотя сезоном ранее под руководством этого специалиста выиграла "бронзу".

Добавим, что в историю "Ворсклы" Василий Сачко вошел как футболист, чей гол принес клубу высшее достижение в его истории. Мяч, забитый им, стал победным для полтавчан в финале Кубка Украины-2009 с "Шахтером".

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Василий Сачко

Василий Сачко / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Кстати, Василий Сачко был уникальным футболистом для Украины. На заре своей карьеры он параллельно успевал работать в милиции. "Ловил наркоманов по углам", – рассказывал о нем "Сегодня" футбольный арбитр Игорь Комаревич, работавший тогда с Сачко в команде "Шахта Украина".

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Добавим, что финансовое положение "Ворсклы" могло существенно улучшиться в случае выигрыша финала Кубка Украины-2020. Тогда бы полтавчане получили прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы, а с ней и гарантированные 3 млн евро призовых от УЕФА. Однако в решающем матче турнира "Ворскла" проиграла "Динамо" в серии пенальти.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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спор долги тренер зарплаты чемпионат Украины Ворскла Полтава Василий Сачко

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