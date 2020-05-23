Бывший нападающий харьковского "Металлиста" застрелился у себя в квартире

Сербский футболист Милян Мрдакович свел счеты с жизнью в Белграде. Ему было 38 лет

В Белграде совершил самоубийство бывший футболист харьковского "Металлиста" и других клубов Милян Мрдакович. Ему было 38 лет. О суициде сообщает издание Sportske.net. Ранее мы писали, что в России нашли застреленным миллиардера.

Спортсмен застрелился в квартире, которую снимал вместе с девушкой в центре столицы Сербии. Возлюбленная Миляна вызвала полицию и медиков, которые на месте констатировали смерть мужчины – выстрел был произведен в голову.

Отметим, что за свою карьеру Мрдакович сменил 20 клубов из десяти различных стран, нигде не задерживаясь более чем на два года. Поиграл Милян и в Украине – в 2005-2006 годах провел за "Металлист" во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 7 мячей. Всего же на клубном уровне форвард сыграл 379 поединков, в которых 150 раз поразил ворота соперников.

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Милян Мрдакович / Фото: Getty Images

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Среди достижений Миляна Мрдаковича – звание чемпиона Китая, завоеванное с "Шаньдун Лунэн" в 2008 году, Кубок сингапурской лиги и Суперкубок Сингапура, выигранные с "Тампинес Роверс" в 2014-м, а также выступление в составе сборной Сербии на Олимпиаде-2008 в Пекине. Он завершил карьеру в 2017 году.

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