Бывший нападающий "Шахтера" женился на российской модели

Адриано женился / Фото: Instagram

Интересная новость пришла из Бразилии. Бывший игрок донецкого "Шахтера" Луис Адриано женился. Об этом сообщила в Instagram его дама сердца – российская модель Екатерина Дорожко. Вспомним, что минувшим летом Луис Адриано перешел в "Палмейрас"; в Бразилию нападающий вернулся из России, где два года выступал за московский "Спартак".

Именно во время выступлений за "спартачей" Адриано и познакомился с Дорожко. Ранее, с 2007 по 2015 гг. бразилец играл за "Шахтер", после чего еще год провел в итальянском "Милане".

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Свежие фото модель подписала: "Можете нас поздравить".

Луим Адриано является лучшим бомбардиром в истории "Шахтера": в 266 матчах он забил 128 мячей. Правда, после "Шахтера" в Италии его назвали худшим нападающим серии А 2016 года. В таком статусе он перешел в "Спартак", с которым выиграл чемпионат России.

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Вспомним, как несколько лет назад бразильский нападающий, выступая за "Шахтер", забивал в чемпионате Украины.

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