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Бывший наставник украинского клуба возглавил европейский гранд

22 апреля, 14:38

Максим Перепелица

Игор Йовичевич стал тренеров "Динамо" Загреб

Бывший тренер львовских "Карпат" Игор Йовичевич возглавил "Динамо" Загреб. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Йовичевич заменил Ненада Бьелицу, которого "Динамо" уволило. Ранее Игор Йовичевич возглавлял команду загребского "Динамо" до 19 лет. Хорват работал в "Карпатах" с 2012 по 2015 год, после чего также возглавлял хорватский "Целье".

Читайте также: На пост президента Премьер-лиги Украины выдвинули "испанца", который устроил переход Лунина в "Реал"

"Динамо" Загреб находится на первом месте турнирной таблицы чемпионата Хорватии. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Ранее украинская Премьер-лига сообщила, что на пост президента УПЛ зарегистрирован только один кандидат – 47-летний босс Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко.

Как распределить места в украинской Премьер-лиге: известный тренер дал дельный совет. Специалист не завидует тем, кто будет решать судьбу итоговых результатов.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Александрию" в чемпионате Украины:

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Карпаты Львов Динамо Загреб чемпионат Хорватии

Источник: Официальный сайт "Динамо" Загреб

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