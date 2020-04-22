Бывший наставник украинского клуба возглавил европейский гранд

Бывший тренер львовских "Карпат" Игор Йовичевич возглавил "Динамо" Загреб. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Йовичевич заменил Ненада Бьелицу, которого "Динамо" уволило. Ранее Игор Йовичевич возглавлял команду загребского "Динамо" до 19 лет. Хорват работал в "Карпатах" с 2012 по 2015 год, после чего также возглавлял хорватский "Целье".

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"Динамо" Загреб находится на первом месте турнирной таблицы чемпионата Хорватии. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Ранее украинская Премьер-лига сообщила, что на пост президента УПЛ зарегистрирован только один кандидат – 47-летний босс Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко.

Как распределить места в украинской Премьер-лиге: известный тренер дал дельный совет. Специалист не завидует тем, кто будет решать судьбу итоговых результатов.

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