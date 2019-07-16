Бывший одноклубник Шевченко уволен с поста тренера сборной Камеруна

"Неукротимые львы" остались без тренера после вылета в 1/8 финала Кубка Африки

Кларенс Зеедорф. Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Камеруна Кларенс Зеедорф будет уволен с должности. Об этом сообщил в прямом эфире на CRTV министр искусства и культуры Камеруна Муэлле Комби. По словам Комби, Зеедорф не подходит для работы в качестве главного тренера "неукротимых Львов". Он также обвинил Зеедорфа в том, что тот не смог управлять командой, и в том, что у голландца возникли проблемы со своим помощником Патриком Клюйвертом. Последний признался, что он заинтересован в том, чтобы занимать должность главного тренера, а не быть помощником.

Зеедорф возглавил сборную Камеруна в августе прошлого года. Перед Зеедорфом и его ассистентом Клюйвертом была поставлена задача выиграть Кубок африканских наций. Однако голландский дуэт не смог помочь сборной защитить титул чемпиона. В 1/8 финала Камерун уступил Нигерии – 2:3.

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Напомним, что в марте этого года ходили слухи о том, что Кларенс Зеедорф может возглавить "Реал". Но в итоге в мадридский клуб вернулся Зинедин Зидан.

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