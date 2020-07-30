Бывший партнер Шевченко по "Милану" стал тренером "Ювентуса"

41-летний Андреа Пирло будет работать с молодежной командой клуба из Турина

Еще один звездный в прошлом футболист решил попробовать себя на тренерском поприще. 41-летний бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло стал главным тренером молодежной команды туринского "Ювентуса". К слову, Андреа Пирло является виноделом, как и некоторые другие звезды спорта.

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О назначении Пирло наставником команды U-23 сегодня объявил клуб на официальной страничке в Twitter. В сообщении о возвращении Андреа в Турин вспоминается, что он выступал за "Юве" в 2011-2015 гг., четыре раз став чемпионом Италии, взяв два Суперкубка и один Кубок страны.

Напомним, что в 2001-2011 гг. Пирло носил футболку "Милану", в котором в течение многих лет был партнером нынешнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Также в 2015-2017 гг. мастер штрафных ударов и длинных передач играл за команду из Нью-Йорка. В составе сборной Италии Андреа становился чемпионом мира 2006 года и серебряным призером Евро-2012, финал которого прошел в Киеве.

Его работа во главе молодежи "Ювентуса" – первая в качестве тренера. Ранее Шевченко принял участие в прощальном матче Пирло.

Смотрите, как "Ювентус" обыграл "Сампдорию" и досрочно стал чемпионом:

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