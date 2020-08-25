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Бывший партнер Шевченко впервые потренировал Роналду в "Ювентусе"

25 августа, 09:31

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Андреа Пирло с улыбкой рассказал о начале работе в туринском клубе

Вчера вечером новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло провел первое занятие с туринской командой. Тренировка вызвала большой ажиотаж среди болельщиков, которые приехали на базу клуба, несмотря на карантин. Появился там и звездный португалец Криштиану Роналду, которому еще недавно предрекали уходи из лагеря чемпионов Италии. Напомним, неделю назад Пирло поговорил с Роналду после своего назначения в "Ювентусе".

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В отличие от нового наставника, который даже раздал несколько автографов, Криштиану не стал останавливаться возле фанатов и проследовал прямо на базу.

Позже 41-летний Пирло сообщил на официальной страничке "Ювентуса" в Twitter, что тренировка прошла великолепно и он надеется, что в команде все будет только улучшаться.

Кстати, старт Серии А в сезоне 2020/2021 запланирован на 19 сентября. Читайте также: "Ювентус" хочет продать лучшего игрока чемпионата Италии за 100 миллионов евро.

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Напомним, что полузащитник Пирло несколько лет был партнером нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко в "Милане".

Смотрите, как "Ювентус" обыграл "Лион", но вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала:

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