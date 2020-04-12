Бывший полузащитник "Динамо" Алиев обнародовал результат своего теста на коронавирус: фото

"Свои языки засуньте подальше. Не дождетесь!" - в организме известного футболиста опасный вирус не обнаружен

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев у себя в Instagram показал результат теста на коронавирус, который он сдал 9 апреля. Опасный вирус в организме известного футболиста не обнаружен. Напомним, накануне бывший капитан "Динамо" сделал ставку, что у Алиева – COVID-19. Однако прогноз Николая Морозюка, к счастью, не оправдался.

"Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте, как всегда, подальше. Не дождетесь!!!" – прокомментировал итоги своего тестирования Александр Алиев.

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Отметим, что на днях после прогулки с дочерью и собакой по Киеву Алиев пожаловался, что у него симптомы коронавируса. "Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое – я просто заболел, простыл или как? Есть ли смысл вызывать скорую?" – интересовался у своих подписчиков Алиев.

А еще ранее Алиев назвал проблему коронавируса преувеличением, а многочисленные жертвы – неправдой. "Я думаю, что это все фейки", – утверждал экс-игрок киевского "Динамо".

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