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Бывший полузащитник "Шахтера" выбирает между двумя лондонскими клубами

28 июля, 16:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Виллиан хочет остаться в "Челси", но требует контракт сроком на три года

Завершение сезона – пора для подписания или пересмотра контрактов многих футболистов. Сейчас на таком этапе находится бывший футболист донецкого "Шахтера" Виллиан. Бразильский полузащитник, которому 9 августа исполнится 32 года, уже семь лет выступает за "Челси". Сейчас его соглашение с лондонским клубом подходит к завершению. Как мы списали, в июне "Челси" продлил контракты с лидерами на особых условиях.

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Агенты Виллиана ведут переговоры с клубом россиянина Романа Абрамовича о продлении контракта на три года. Однако "синие" пока что готовы предложить бразильцу лишь двухлетнее соглашение, пишет издание The Guardian. Британские журналисты отмечают, что если Виллиану не удастся договориться с "Челси", то он уйдет в состав конкурента – "Арсенала", который с радостью готов принять экс-"горняка". Причем "канонирам" он достанется абсолютно бесплатно, поскольку нынешний контракт вингера заканчивается 31 августа. Сайт Transfermarkt оценивает его нынче в 22,5 миллиона евро.

В составе "Челси" бразилец проведет еще повторный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией". В первом мюнхенцы выиграли в Лондоне со счетом 3:0. Ранее Виллиан установил уникальный рекорд в составе "Челси".

Смотрите, как Виллиан забивает за "Челси" в чемпионате Англии:

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