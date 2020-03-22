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Бывший президент итальянского футбольного клуба умер от коронавируса в возрасте 37 лет

22 марта, 18:00

Вадим Авдасев

Андреа Микели возглавлял "Перголеттезе", выступающий в третьей по силе лиге страны

Еще одна смерть постигла человека, причастного ко спорту. В Италии умер 37-летний функционер, который в свое время успел побывать президентом двух футбольных клубов. К слову, читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн – жертвы, переносы и выздоровления.

О смерти Андреа Микели сообщил официальный сайт итальянского клуба "Перголеттезе". Ранее Микели был его президентом, но затем покинул свой пост. "Перголеттезе" выступает в серии С – третьем по силе итальянском дивизионе. По данным местных СМИ, причиной смерти стал коронавирус.

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При Микели клуб сначала имел аматорский статус, но затем выиграл серию D и вернулся на профессиональный уровень. После этого функционер покинул "Перголеттезе". Ранее он также был президентом клуба "Пиццигеттоне".

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