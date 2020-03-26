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Бывший президент клуба из Нидерландов умер от коронавируса

26 марта, 10:43

Александр Трикиша

До работы в клубе он был начальником полиции

Бывший президент нидерландского "Витесса" Кис Баккер умер на 77-м году жизни из-за коронавируса, сообщает De Gelderlander. Некоторое время он серьезно болел, а в субботу был госпитализирован. Сообщается, что Беккер боролся с раком легких.

Баккеер занимал различные посты в "Витессе" с 2003 года. До работы в клубе он был начальником полиции. С 2016 года он являлся председателем наблюдательного совета клуба.

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Напомним, что несколько дней назад умер экс-президент "Реала" Лоренсо Санс, а еще один находится в реанимации. Фернандо Мартин был госпитализирован с симптомами коронавируса 23 марта.

Ранее мы писали, что функционер бразильского клуба заразился коронавирусом: недавно он встречался с действующим президентом "Реала" Флорентино Пересом. Маурисио Гомес де Маттос попал в больницу с симптомами коронавируса.

А вот владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форрест" вылечился от коронавируса. Греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис спустя две недели карантина сообщил о своем выздоровлении.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Голландии коронавирус Витесс Голландия

Источник: Сегодня|Спорт

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