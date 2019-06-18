Бывший президент УЕФА арестован из-за чемпионата мира в Катаре

Платини является фигурантом расследования дела о выборе страны-хозяйки ЧМ-2022

Мишель Платини. Фото: AFP

Бывший президент УЕФА Мишель Платини задержан антикоррупционной полицией во вторник утром в рамках расследования дела о незаконном присуждении Катару права провести чемпионат мира 2022 года, сообщает Mediapart. Экс-чиновник был доставлен в отделение Антикоррупционного управления судебной полиции.

Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год, пока не был отстранен от должности Комитетом по этике ФИФА. В 2018 году прокуратура Швейцарии сняла с него обвинение в коррупции, но в ФИФА не стали отменять свое решение.

Катар выиграл право провести ЧМ-2022 в 2010 году. Тем не менее, позже в СМИ появились обвинения, что шейхи купили чемпионат мира. Экс-глава ФИФА заявил, что Катар мошенническим путем получил право проведения ЧМ-2022. Блаттер обвиняет Мишеля Платини в негласной договоренности и политическом давлении.

Ранее сообщалось, что Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за конфликта с соседями. Инвесторы рискуют, вкладывая в инфраструктуру будущего чемпионата мира 200 миллиардов долларов.

Напомним, что бывший чиновник ФИФА требовал у Катара 80 миллионов долларов за голос при выборе хозяина ЧМ-2022. Обвиняемый летом 2014 года скончался из-за сердечной недостаточности.

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