Бывший судья рассказал, как уговорил Юрана, Канчельскиса и Онопко вместо Украины выступать за Россию

После распада СССР в 1991 году некоторые футболисты определялись, за какую национальную сборную им дальше играть. На чемпионате Европы 1992 года в Швеции выступала сборная СНГ, после чего все разошлись по своим республикам. На днях бывший российский судья Сергей Хусаинов рассказал, как в свое время, выполняя роль администратора, переманил на сторону России украинцев по рождению Сергей Юрана, Андрея Канчельскиса и Виктора Онопко. К слову, читайте также: футбольное Евро-2020 перенесут на год, чтобы доиграть Лигу чемпионов.

В свое время Юран блистал в киевском "Динамо", Онопко и Канчельскис – в "Шахтере". В частности Хусаинов поведал:

"Зная о моих добрых отношениях с ребятами, перед вылетом из Гетеборга меня попросили: "Поговори. Обещай, что хочешь, лишь бы они подписались за Россию". Добровольский, Канчельскис, Онопко, Юран… Я в конец салона – поляну накрыли. Лесик [Алексей Михайличенко] и Кузя [Олег Кузнецов] сразу отказались, а эти ребята заинтересовались. Им решили квартиры предложить. Спрашивают: а где именно квартиры? Говорю, в центре города. Я лично ездил Юрану жилье выбирать – в строящемся доме в районе Новослободской. Спросил потом: "А что ты с ней будешь делать?" – "Продам". Так и получилось: продал, даже не въезжая. Добрику в "Динамо" квартиру давали. Так сборная России усилилась несколькими классными украинцами и одним молдаванином".

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