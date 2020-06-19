Бывший тренер "Барселоны" признался, что страдает от неизлечимой болезни

От этой болезни умер ученый Стивен Хокинг и футболист Фернандо Риксен

Бывший тренер "Барселоны" Хуан Карлос Унсуэ сообщил, что болен боковым амиотрофическим склерозом, пишет Marca. 53-летний специалист рассказал, что неизлечимую болезнь у него обнаружили летом 2019 года. Диагноз подтвердился в феврале.

"В феврале доктор подтвердила диагноз, поставленный прошлым летом. У меня боковой амиотрофический склероз, также известный, как БАС. На мои конечности он распространяется асимметрично. От этой болезни нет лекарства, есть только препараты, замедляющие ее развитие", – рассказал Унсуэ.

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Унсуе работал в "Барселоне" тренером вратарей в 2003-2010 годах, а также был ассистентом главного тренера с 2014 по 2017 год. Унсуэ должен был возглавить "Барселону" после ухода Луиса Энрике, но из-за конфликта с Неймаром вылетел из числа претендентов. Позже специалист возглавлял "Сельту", "Жирону", "Нумансию" и "Расинг".

Боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Шарко или болезнь Лу Герига – это медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Этим заболеванием страдали известный ученый Стивен Хокинг и бывший футболист Фернандо Риксен. Нидерландский футболист боролся с неизлечимым заболеванием центральной нервной системы с 2013 года. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать. В сентябре 2019 года Риксен скончался.

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