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Бывший тренер "Карпат" Севидов: Швед раскрепостился и попробует выиграть гонку бомбардиров Премьер-лиги

Сегодня, 15:40

Александр Севидов – о противостоянии "Шахтера" и "Карпат" в 21 туре украинской Премьер-лиги

Александр Севидов. Фото fcvereya.bg
Александр Севидов. Фото fcvereya.bg.
Бывший тренер "Карпат" Севидов: Швед раскрепостился и попробует выиграть гонку бомбардиров Премьер-лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bd7/69a/5c7bd769a8d4c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bd7/69a/5c7bd769a8d4c.jpg Футбол Александр Севидов - о противостоянии "Шахтера" и "Карпат" в 21 туре украинской Премьер-лиги

В следующем матче украинской Премьер-лиги лидер сезона "Шахтер" сыграет с "Карпатами" 10 марта на стадионе "Металлист" в Харькове. В этом поединке эксперты ожидают противостояние лучших бомбардиров нынешнего сезона Жуниора Мораеса ("Шахтер") и Марьяна Шведа ("Карпаты"). После хет-трика в ворота "Ворсклы" игрок "Карпат" сократил свое отставание от горняка (11 и 15 голов соответственно).

Экс-тренер "Карпат" Александр Севидов поделился своими ожиданиями от матча "Шахтер" – "Карпаты". Напомним, что в январе Севидов стал главным тренером болгарской команды "Верея" из Старой Загоры. Украинский специалист должен помочь команде остаться в высшем дивизионе.

"Марьян Швед раскрепощен после подписания контракта с "Селтиком". По крайней мере, он достаточно уверенно выглядел в первом весеннем туре. Но я все-таки думаю, что в донецком "Шахтере" забивать голы немного проще, чем во львовских "Карпатах". Поэтому, на мой взгляд, Мораес все-таки станет лучшим бомбардиром чемпионата. Хотя чем черт не шутит, Марьян, конечно, попробует это сделать, но это будет тяжело. Будем надеяться, что этот толчок, который дал ему "Селтик", сделает из него футболиста сборной Украины. И в нашей национальной команде появится еще один сильный футболист", – говорит Севидов.

Севидов считает, что даже победа в матче с "горняками" не поможет львовянам попасть в ТОП-6 по итогам первой части чемпионата: "Я не думаю, что этих очков хватит "Карпатам" для того, чтобы попасть в первую шестерку. Слишком много потеряно. Судя по турнирной таблице, им нужно выиграть три игры подряд, а также рассчитывать на осечки противников. Маловероятно, что "Карпаты" попадут в первую шестерку".

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Карпаты Львов , Александр Севидов

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