Бывший тренер киевского "Арсенала" главный претендент на пост "Шахтера" из Караганды

Вячеслав Грозный может перебраться в Казахстан

Вячеслав Грозный / Фото: Twitter

Украинский специалист Вячеслав Грозный является кандидатом на пост главного тренера карагандинского "Шахтера", информирует KazFootball.

Грозный ранее уже работал в Казахстане. Вячеслав Викторович тренировал "Тобол" и "Иртыш". В "Тоболе" Грозный работал в 2011-2012 годах, а в "Иртыше" в 2017-м. Последним местом работы Грозного был "Арсенал-Киев".

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Любопытно, что ранее главным тренером карагандинского "Шахтера" был еще один тренер, прошедший школу украинского футбола, болгарский специалист Николай Костов.

Кстати, "рекорд Роналду побит" – экс-игрок "Шахтера" показал "прыжок на Луну", которым переплюнул Криштиану. Оказывается, у знаменитого португальца, забивающего с высоты 2,56, имеется украинский "учитель".

Футболисты и тренеры "Шахтера" ушли в отпуск и соберутся в Киеве 16 января. Следующие два дня будут посвящены медосмотру, а уже 20 января "оранжево-черные" отправятся на первый зимний тренировочный сбор. Первый официальный матч в 2020 году "горняки" проведут 20 февраля в 1/16 финала Лиги Европы. Соперником "Шахтера" жребий сегодня выбрал португальскую "Бенфику".

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