Бывший тренер киевского "Динамо" потерпел очередное поражение в чемпионате России

Продолжает неудачно выступать в чемпионате России волгоградский "Ротор", который возглавляет бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич, а помощником у него работает узбек Максим Шацких. Подопечные белорусского специалиста после четырех туров идут на 16-й, последней, позиции. Мы писали, как Хацкевич проиграл дебютный матч в российской Премьер-лиге.

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В субботу "Ротор" уступил на своем поле "Сочи" со счетом 1:2, а перед этим на выезде проиграл "Ахмату" (1:3) и добыл ничью во встрече с московским "Динамо" (0:0). Таким образом, команда из Волгограда набрала всего одно очко – как и "Химки", но уступает им по разнице забитых и пропущенных мячей (2-7).

Лидирует в РПЛ "Зенит", который с экс-"горняком" Ярославом Ракицким в составе разгромил "Тамбов" (4:1), добыв четвертую победу подряд. Интересно, что в России пускают зрителей на стадионы. В Волгограде на трибунах сегодня было более 14 тысяч болельщиков, а в Санкт-Петербурге – более 20 тысяч.

На днях экс-тренер киевского "Динамо" призвал белорусский ОМОН приготовиться к возмездию.

Смотрите, как "Динамо" Хацкевича обыгрывало "Шахтер" год назад:

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