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Бывший тренер полуфиналистов чемпионата мира возглавил сборную маленького острова

25 августа, 15:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Нидерландец Гус Хиддинк будет тренировать команду Кюрасао

Не только румынскому тренеру Мирче Луческу скучно сидеть на пенсии сложа руки в мире футбола. Еще один знаменитый тренер решил возобновить свою деятельность. Нидерландец Гус Хиддинк, которому осенью исполнится 74 года, взялся за работу со сборной Кюрасао. Хотя бывший наставник "Реала", "Челси"и ПСВ уже предпринимал одну попытку вернуться в работу: два года назад Хиддинк возобновил тренерскую карьеру ради олимпийской сборной Китая. Однако его результаты и подход к делу не удовлетворили федерацию, и контракт с ним был разорван.

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Теперь Хиддинк, который выводил сборные Нидерландов и Южной Кореи в полуфинальную стадию чемпионата мира, будет тренировать команду острова в Карибском море с населением в 140 тысяч человек. Формально Кюрасао входит в состав Нидерландских Антильских островов. Интересно, что здесь уже работал Патрик Клюйверт, и команда занимает не такое уж и постыдное 80-е место в мировом рейтинге. Не так давно она даже обыгрывала Ямайку.

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тренер футбол кюрасао Гус Хиддинк сборная Кюрасао
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