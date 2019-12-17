Бывший тренер "Шахтера" может возглавить бразильских "рыб", но этому не рада жена

Мирча Луческу / Фото: AFP

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Бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу в ближайшее время может возглавить бразильский "Сантос". По информации UOL, поступившее предложении от руководства "рыб" подтвердил и сам 74-летний румынский специалист. Ранее мы писали, что Луческу согласился возглавить российский клуб.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции, а до этого он сотрудничал с питерским "Зенитом". Также тренер известен своей работой в итальянском "Интере", турецких "Галатасарае" и "Бешикташе". С "Шахтером" он в 2009 году выиграл Кубок УЕФА. В свою очередь "Сантос" остался без своего наставника в декабре, когда в отставку подал Хорхе Сампаоли.

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Луческу, вроде, и не против тренировать "Сантос", но есть одно "но" – против такой перспективы его жена.

"Предложение "Сантоса" конкретное и серьезное. Однако я еще не принял решение. Сделаю это после Нового года, потому что имею другие интересные предложения. Могу сказать, что возможность возглавить "Сантос" вызывает у меня гордость. Но это очень далеко от моего дома, и это было бы единственным препятствием. Моя жена не очень довольна такой перспективой", – сказал Луческу.

Ранее мы рассказывали, что румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что может продолжить свою тренерскую карьеру в "Шахтере" или "Динамо".

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