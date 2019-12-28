Бывший тренер "Шахтера" отказался возглавить европейский клуб

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу не принял предложение президента "Сьона" Кристиана Константина возглавить команду.
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74-летний румынский ветеран тренерского цеха отклонил возможность поработать со "Сьоном", сославшись на семейные обстоятельства. Ранее по этой же причине Луческу отказал бразильскому "Сантосу".
Впрочем, существует вероятность того, что летом руководство "Сьона" вернется к переговорам с Луческу.
Напомним, Мирча Луческу является безработным с февраля, после того, как покинул национальную сборную Турции.
Ранее румынская пресса сватала Мирчу Луческу в киевское "Динамо". Но сам специалист назвал информацию об интересе к своей персоне вице-чемпионов Украины неправдой.
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