Бывший тренер "Шахтера" отказался возглавить европейский клуб

Мирча Луческу / Фото: AFP

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу не принял предложение президента "Сьона" Кристиана Константина возглавить команду.

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74-летний румынский ветеран тренерского цеха отклонил возможность поработать со "Сьоном", сославшись на семейные обстоятельства. Ранее по этой же причине Луческу отказал бразильскому "Сантосу".

Мирча Луческу / Фото: AFP Реклама

Впрочем, существует вероятность того, что летом руководство "Сьона" вернется к переговорам с Луческу.

Напомним, Мирча Луческу является безработным с февраля, после того, как покинул национальную сборную Турции.

Ранее румынская пресса сватала Мирчу Луческу в киевское "Динамо". Но сам специалист назвал информацию об интересе к своей персоне вице-чемпионов Украины неправдой.

Также мы писали, что бывший наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу раскритиковал португальского специалиста Паулу Фонсеку. Также экс-тренер "горняков" рассказал о проблемах с Бернардом и Элано

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