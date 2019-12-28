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Бывший тренер "Шахтера" отказался возглавить европейский клуб

28 декабря, 10:08

Мирча Луческу сослался на семейные обстоятельства

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: AFP

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу не принял предложение президента "Сьона" Кристиана Константина возглавить команду.

Читайте также: бывший тренер "Шахтера" может возглавить бразильских "рыб", но этому не рада жена

74-летний румынский ветеран тренерского цеха отклонил возможность поработать со "Сьоном", сославшись на семейные обстоятельства. Ранее по этой же причине Луческу отказал бразильскому "Сантосу".

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: AFP

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Впрочем, существует вероятность того, что летом руководство "Сьона" вернется к переговорам с Луческу.

Напомним, Мирча Луческу является безработным с февраля, после того, как покинул национальную сборную Турции.

Ранее румынская пресса сватала Мирчу Луческу в киевское "Динамо". Но сам специалист назвал информацию об интересе к своей персоне вице-чемпионов Украины неправдой.

Также мы писали, что бывший наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу раскритиковал португальского специалиста Паулу Фонсеку. Также экс-тренер "горняков" рассказал о проблемах с Бернардом и Элано

Смотрите, как Луческу в свое время прощался с Украиной

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Мирча Луческу Сьон

Источник: lematin.ch

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