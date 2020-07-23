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Бывший тренер "Шахтера" ответил разгромом на победу "Милана" в Италии (видео)

23 июля, 09:24

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Лечче" украинца Евгения Шахова также добыл победу в борьбе аутсайдеров

Чемпионат Италии последним из национальных турниров ТОП-5 завершит свой сезон 2019/2020. До окончания баталий в Серии А осталось сыграть три тура и два матча. Накануне состоялось несколько важных поединков в борьбе на разных полюсах таблицы. Узнавайте расписание, прогнозы и результаты 35-го тура чемпионата Италии.

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"Рома" бывшего тренера "Шахтера" португальца Паулу Фонсеки ведет борьбу за пятое место с "Миланом". После того, как во вторник Ибрагимович и компания не без проблем одолели "Сассуоло" и обошли римлян, в среду поздно вечером столичная команда ответила солиднее. "Рома" в городе Феррара разгромила СПАЛ со счетом 6:1! Причем хет-триком отметился бразильский защитник Бруно Перес, по мячу забили бывший форвард "Днепра" Калинич, Карлес Перес и Дзаньоло. Так что подопечные Фонсеки вернулись на пятую строчку и на два очка опережают "Милан". Смотрите голевую феерию от "Ромы".

А внизу турнирной таблицы идет борьба другого типа. "Лечче" Евгения Шахова обыграл дома "Брешию" со счетом 3:1, а украинский полузащитник провел на поле второй тайм. Правда, его команда по-прежнему занимает 18-е место – в зоне вылета, отставая на четыре очка от "Дженоа". Смотрите обзор матча.

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А вот ничья "Интера" с "Фиорентиной" не позволила миланской команде подняться с третьей позиции. На втором месте удержалась "Аталанта" нашего Руслана Малиновского, которая отстает от "Ювентуса" на шесть очков.

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