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Бывший тренер "Шахтера" вместе с игроками пожертвуют зарплатой ради сотрудников клуба

18 апреля, 14:31

Максим Перепелица

Паулу Фонсека и футболисты "Ромы" согласились на снижение зарплат в ближайшие четыре месяца

Футболисты и тренерский штаб "Ромы" согласились на снижение зарплаты в ближайшие четыре месяца на фоне пандемии коронавируса. Игроки получат урезанный оклад с марта по июнь. Игроки желто-красных также согласились внести деньги в фонд помощи сотрудникам "Ромы", которые были отправлены в бесплатные отпуск. Инициативу поддержал и португальский главный тренер Паулу Фонсека, а директора клуба отказались от зарплаты за март.

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Ранее от выплат за четыре месяца отказались футболисты и тренеры "Ювентуса". Так или иначе экономить на зарплатах приходится всем клубам серии А. Напомним, что спортивные мероприятия в Италии были приостановлены в марте 2020-го из-за пандемии коронавируса. На вынужденную паузу в чемпионате подопечные Фонсеки ушли на пятом месте в турнирной таблице Серии А.

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Читайте о том, как Фонсеку выбрали тренером "Ромы" без участия Тотти – на то время директора клуба.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Италии Рома Италия коронавирус

Источник: Football Italia

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