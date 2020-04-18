Бывший тренер "Шахтера" вместе с игроками пожертвуют зарплатой ради сотрудников клуба

Паулу Фонсека и футболисты "Ромы" согласились на снижение зарплат в ближайшие четыре месяца

Футболисты и тренерский штаб "Ромы" согласились на снижение зарплаты в ближайшие четыре месяца на фоне пандемии коронавируса. Игроки получат урезанный оклад с марта по июнь. Игроки желто-красных также согласились внести деньги в фонд помощи сотрудникам "Ромы", которые были отправлены в бесплатные отпуск. Инициативу поддержал и португальский главный тренер Паулу Фонсека, а директора клуба отказались от зарплаты за март.

Читайте также: Строгая диета и "гормон счастья": в итальянском клубе придумали уникальный способ борьбы с коронавирусом

Ранее от выплат за четыре месяца отказались футболисты и тренеры "Ювентуса". Так или иначе экономить на зарплатах приходится всем клубам серии А. Напомним, что спортивные мероприятия в Италии были приостановлены в марте 2020-го из-за пандемии коронавируса. На вынужденную паузу в чемпионате подопечные Фонсеки ушли на пятом месте в турнирной таблице Серии А.

Реклама

Читайте о том, как Фонсеку выбрали тренером "Ромы" без участия Тотти – на то время директора клуба.

Смотрите, как "Рома" вырвала победу у "Кальяри" в супер результативном матче

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама