Бывший тренер "Зари" возглавил "Шахтер"

Юрий Вернидуб / Фото: Шахтер Солигорск

Украинский тренер Юрий Вернидуб возглавил солигорский "Шахтер" из чемпионата Беларуси, сообщает официальный сайт клуба. Помощниками Вернидуба будут Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин.

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Ранее 53-летний специалист восемь лет работал с луганской "Зарей", с который выигрывал бронзовые медали чемпионата Украины и выходил в финал национального кубка. Неоднократно под его руководством "Заря" играла в Лиге Европы. Дважды Вернидуб признавался Тренером года в Украине.

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Солигорский "Шахтер" находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Беларуси. На 12 очков команда отстает от лидирующего "Динамо" из Бреста.

Отметим, что Вернидуб не сможет быть заявлен на матч ближайшего тура высшей лиги в связи с процедурой получения разрешения на работу в Беларуси. Исполнять обязанности главного тренера в матче со "Славией" будет Сергей Никифоренко.

Кстати, Вернидуб рассказал, что будет делать после того, как не стал тренером "Динамо". "Если принимать команду, то не раньше декабря. Хочется, чтобы новая команда была амбициозной и там президент клуба болел футболом. Но таких сейчас немного", – посетовал экс-тренер "Зари".

Смотрите, как бывший клуб Вернидуба сыграл со "Львовом":

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