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Бывший украинский футболист-холостяк примет участие в шоу "Танцы со звездами"

5 августа, 15:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сергей Мельник прославился участием в шоу "Холостяк", а теперь поборется за победу в танцевальном шоу

Бывший украинский футболист Сергей Мельник станет участником популярного шоу "Танці з зірками 2020". Об этом сообщается в официальном аккаунте шоу в Instagram. Пока неизвестно, кто станет парой спортсмена. Ранее мі публиковали список всех участников шоу "Танці з зірками 2020".

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Мельник является воспитанником одесского "Черноморца", но за три сезона в первой команде отыграл всего шесть матчей. В 2012 году разорвал контракт с "моряками" и перешел в "Ниву" из Винницы. Затем успел поиграть в ПФК "Сумы", белорусских "Торпедо"-БелАЗ и "Витебск", а последним клубом в его игровой карьере значится молдавский "Милсами".

INSTAGRAM

Сергей Мельник

Сергей Мельник / Фото: instagram.com/sergeimelnik

Однако большую популярность он заработал не благодаря успехам на футбольном поле, а участию в пятом сезоне романтического шоу "Холостяк" в 2014-2015 годах. Привлекательная внешность и спортивное телосложение позволило Сергею заработать огромную армию фанатов. На страницу Мельника в Instagram подписано более 130 тысяч человек, в основном, девушки.

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Кстати, ранее мы писали, что Сергей Мельник проводит время с экс-учасницей шоу "Холостяк 5". Победительницей шоу стала Марина Кищук, однако вскоре пара рассталась. Теперь в сети поговаривают, что спустя четыре года после проекта Лия и Сергей начали романтические отношения.

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холостяк сергей мельник Танці з зірками

Источник: Сегодня|Спорт

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