Бывший вице-президент ФИФА приговорен к 9 годам тюрьмы
Хуан Анхель Напоута был признан виновным по итогам расследования дела о коррупции
Бруклинский суд в Нью-Йорке вынес приговор в отношении бывшего вице-президента ФИФА Хуана Анхеля Напоута, который ранее был признан виновным по итогам расследования дела о коррупции.
Футбольный чиновник был приговорен к девяти годам тюрьмы. Кроме того, парагваец будет оштрафован на 1 млн долларов и суд конфискует у него 3,3 млн.
Ранее стало известно, что к четырем годам тюремного заключения был приговорен экс-президент Ассоциации футбола Бразилии Хосе Мария Марин, который также был уличен в коррупции. Марин был фигурантом масштабного дела о расследовании коррупции в ФИФА и одним из семи представителей организации, арестованных в швейцарском Цюрихе в 2015 году.
Ранее сообщалось, что Катар в обход правил ФИФА обращался к экс-агентам ЦРУ и пиар-компаниям для того, чтобы дискредитировать своих конкурентов на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.
Напомним, что бывший чиновник ФИФА требовал у Катара 80 миллионов долларов за голос при выборе хозяина ЧМ-2022. Обвиняемый летом 2014 года скончался из-за сердечной недостаточности.
Также стало известно, что 10-летней дочери члена ФИФА перечислили 2 млн долларов перед голосованием по ЧМ в Катаре.
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