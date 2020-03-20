Бывший вратарь "Динамо" лучший в чемпионате Кипра: у киевского "Капитана Америка" шесть сухих матчей

Бывший вратарь киевского "Динамо" Артур Рудько, который на данный момент защищает цвета кипрского "Пафоса", признан лучшим голкипером во втором круге чемпионата острова. Голкипер провел шесть сухих матчей, однако его команда не сумела пробиться в первую шестерку и ведет борьбу за выживание. Ранее мы писали, что экс-вратарь "Динамо" заработал нелепую красную карточку.

Напомним, что 27-летний киевлянин Артур Рудько по прозвищу "Капитан Америка" стал игроком кипрского "Пафоса" летом 2019 года. На данный момент в активе украинца 21 матч во всех турнирах. Интересно, что президентом и хозяином "Пафоса", за который отныне будет выступать Рудько, является российский бизнесмен Сергей Ломакин. Сейчас чемпионат острова, как и почти все европейские турниры, приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Ранее мы сообщали, что Рудько рассказал, почему ушел из "Динамо" к россиянину: "У меня заканчивался контракт с "Динамо", поэтому с радостью откликнулся на поступившее предложение от "Пафоса". Думал над этим недолго, потому что я и так два года не играл, поэтому надо было уходить из "Динамо" и менять обстановку", – отметил Рудько.

"Было ли предложение продлить контракт с "Динамо"? Разговоры были, но лично со мной никто не разговаривал, – уточнил Артур Рудько. – Дальше оставаться в команде не было смысла, надо играть, иначе так скоро можно вообще закончить карьеру. В силу различных обстоятельств шансов в "Динамо" у меня было мало, поэтому мое решение выглядит очевидным. Тем не менее, никаких обид на руководство "Динамо" у меня нет, только слова благодарности клубу, персоналу команды".

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