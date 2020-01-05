Бывший вратарь "Зари" нашел себе новое место работы в Бразилии

Луис Фелипе / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

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Бывший вратарь "Зари" Луис Филиппе нашел себе новое место работы. Голкипер подписал контракт с бразильским клубом "Айморе", который выступает в чемпионате штата Риу-Гранди-ду-Сул.

"Заря" подписала контракт с вратарем из Бразилии в феврале 2018 года. До этого в своей карьере Луис Филиппе выступал только у себя на родине за "Интернасьонал". Принимал участие в Кубке Сан-Паулу в соревнованиях команды U-20, проведя пять встреч. Также отстоял в воротах два турнира в Германии, защищая "рамку" в 11 матчах. За луганский клуб Луис отыграл 18 матчей, 8 из них – на ноль. А пропустил 21 гол.

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Последний раз бразильский голкипер выходил на поле 17 апреля, а вот в нынешнем сезоне мы его в воротах луганского клуба так и не увидели. Возможно, из-за того, что, по словам генерального директора "Зари" Сергея Рафаилова, летом Луис Филиппе вернулся в клуб с весом 110 кг. И вот в декабре "Заря" рассталась с кипером, как сообщалось, по обоюдному согласию.

"Прощай, Украина. Я буду очень скучать", – написал Филиппе в Instagram.

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