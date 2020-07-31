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Бывший защитник "Динамо" заработал удаление в Китае через три минуты после выхода на поле

31 июля, 20:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Венгр Томаш Кадар конфликтовал с тренерским штабом киевского клуба

Защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар, который несколько лет выступал за киевское "Динамо", неудачно дебютировал в чемпионате Китая. Незадолго до карантина из-за пандемии коронавируса он перешел в клуб "Шаньдун Лунэн", а перед этим ссорился с руководством украинского клуба. Ранее Кадар рассказал о конфликте в "Динамо": "Если бы не вариант с Китаем, до сих пор был бы в дубле".

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В гостевом матче своей команды 30-летний футболист вышел сегодня на замену на 67-й минуте, а уже через три минуты заработал удаление. Китайский рефери показал Кадару красную карточку за то, что тот наступил на ногу сопернику. Естественно, что Тамаш был категорично не согласен с решением судьи и покидал поле с саркастичной улыбкой.

Встреча же завершилась ничейным счетом 0:0. После двух туров "Шаньдун Лунэн" имеет четыре очка и занимает третье место в группе среди восьми клубов.

Зимой стало известно, сколько "Динамо" заработало от продажи Кадара.

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Китай футбол Динамо Киев удаление Шаньдунь Лунэн Тамаш Кадар
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