Бывший защитник сборной Украины получил новый контракт в Греции и появилась сумма его зарплаты

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский продлил контракт с бронзовым призером чемпионата Греции АЕКом еще на один сезон. Ранее мы сообщали, что из-за просроченных медкарт клуб украинца мог утопить конкурента, но не подал протест.

Реклама

Зарплата 33-летнего Чигринского по новому соглашению составит 350 тысяч евро, а с учетом бонусов она может вырасти еще на 100 тысяч – сообщает gazzetta.gr. По предыдущему контракту украинец получал 400 тысяч евро в год. Отметим, что у Дмитрия договор с клубом истекал в конце июля, но тренер команды Массимо Каррера попросил игрока остаться еще на год.

Читайте также: Серебряная голова украинца: смотрите, как Чигринский забивает в прыжке и тормозит конкурентов

За греческий клуб украинец провел 67 матчей, забив в них пять мячей. В нынешнем сезоне Дмитрий сыграл в футболке АЕКа 25 поединков, в которых он отметился тремя голами. Напомним, что в АЕК Чигринский перешел из "Днепра" в 2016 году, а до этого защищал цвета донецкого "Шахтера" и "Барселоны". Украинец даже попал в сборную с Ибрагимовичем и Коутиньо.

Реклама Дмитрий Чигринский/Фото AEK F.C. В тренде Президент УЕФА рассказал, как долго еврокубки будут проходить без зрителей и сравнил пандемию с войной

АЕК занял в чемпионате третье место – вслед за ПАОКом. А "Олимпиакос" досрочно стал чемпионом Греции – 45-й раз в истории. Отметим, что по ходу турнира украинский футболист за 25 миллионов евро перенес сотрясение мозга.

Смотрите, как АЕК выступал в еврокубках

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама