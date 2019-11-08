Целился по воротам, а разбил стекло своей машины: ирландский футболист прославился после тренировки

Пирс Суини / Фото: Twitter

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Курьезный эпизод произошел на тренировке английского клуба Второй лиги "Эксетер Сити". Защитник команды Пирс Суини, пробивая по воротам, не рассчитал силу и отправил мяч очень неточно – прямо на парковку. Каково же было разочарование 25-летнего ирландского футболиста, когда он увидел, что разбил мячом лобовое стекло собственной машины.

В нынешнем сезоне Суини провел 16 матчей и на всех выходил в основе. В составе "Эксетер Сити" он проводит третий сезон. Ранее мы писали, что нападающий "Баварии" разбил машину стоимостью в 300 тысяч долларов. Кингсли Коман слишком резко нажал на педаль газа на мокрой дороге и превратил свой McLaren 720S Coupe в груду металла.

А форвард сборной России разбил автомобиль за 9 миллионов и сбежал с места аварии. Автомобиль принадлежит футболисту "Краснодара", но друзья утверждают, что за рулем был не он.

Также мы писали, что футболист "Лацио" разбил дорогостоящий Lamborghini. Но сам 19-летний Бальде Кейта остался невредим.

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