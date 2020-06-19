Целую команду не изолируют: Италия смягчила правила карантина при заражении COVID-19

Что теперь будут делать в Серии А в случае новых заболеваний

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора и министр здравоохранения Роберто Сперанца подписали документы, которые смягчили правила карантина в случае заражения COVID-19 в чемпионате страны. Ранее команды на Апеннинах возмутили слишком авторитарные меры в Серии А.

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В изначальном варианте медицинского протокола было сказано, что если у футболиста, тренера или сотрудника клуба выявят коронавирус, то вся команда должна будет уйти на двухнедельный карантин. Однако, позже технический научный комитет признал, что протокол был излишне жестким. В обновленном варианте сказано, что изолирован будет только заразившийся человек, а остальные представители клуба будут сдавать экспресс-тесты на коронавирус.

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Футбольный сезон в Серии А вернется 20 июня поединком 25 тура между "Торино" и "Пармой". Хотя изначально сообщали, что чемпионат Италии возобновится матчем "Аталанта" – "Сассуоло". Такое решение казалось символичным, так как Бергамо было эпицентром пандемии коронавируса в Италии, а "Сассуоло" провел последнюю встречу в чемпионате перед длительной паузой.

Матчи чемпионата Италии можно также смотреть на платформе OLL.TV (по подписке).

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Смотрите, как перед остановкой чемпионата Италии "Парма" уступила СПАЛу

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