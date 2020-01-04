Цена новогоднего футбола: во время Boxing Day в Англии травмировались 74 игрока

С каждым годом тренеры все больше критикуют футбол на новогодние праздники

/ Фото: Reuters

Британские журналисты привели занимательную статистику матчей Премьер-лиги, состоявшихся в период Boxing Day. По их подсчетам, в промежутке с 21 декабря 2019 года по 2 января 2020 года, когда команды АПЛ провели по 4 матча, различного рода повреждения получили 74 футболиста. В среднем за сутки травмы получали около 6 игроков.

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Более всего от рождественской эпидемии травм пострадал "Ньюкасл", лишившийся сразу 9 футболистов. Пятеро из них разом выбыло из строя в матче против "Лестера" (0:3) 1 января.

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Также заметно пополнились лазареты "Борнмута" (6), "Тоттенхэма", "Челси" и "Кристал Пэлас" (по 5). Менее всего Boxing Day сказался на "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Вулверхэмптоне" – они потеряли по одному футболисту.

Отметим, что наиболее тяжелые травмы получили Калум Чэмберс ("Арсенал"), Весли Мораес и Том Хитон (оба – "Астон Вилла"). Все они получили разрыв крестообразных связок колена. Также мы писали, что Моуринью потерял лидера "Тоттенхэма" стоимостью 150 миллионов: у Гарри Кейна разрыв сухожилия.

В последнее время традиционный для британского футбола период Boxing Day подвергается жесткой критике тренеров и специалистов за чрезмерную насыщенность графика.

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